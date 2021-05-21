Оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь в рядах ВСУ нет.

Оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

За прошедшие сутки, 20 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Недалеко от населенного пункта Пивденне оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра. Вблизи Павлополя враг дважды вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили обстрел из станковых противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Авдеевка, Троицкое и Марьинка, а у Новоселовки - еще и из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от поселков Шумы и Гнутово роSSийские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из автоматических станковых гранатометов, а около Песков - из стрелкового оружия.

Потерь среди украинских защитников нет. На обстрелы противника ВСУ открывали ответный огонь.

По состоянию на 7:00 утра 21 мая, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Вблизи Песков противник открывал огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. В пригороде населенного пункта Водяное оккупанты применили в сторону позиций украинских защитников ручные и станковые противотанковые гранатометы.

Напомним, в течение четверга, 20 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Во время пресс- конференции по итогам двух лет президентства Владимир Зеленский назвал ситуацию на Донбассе одним из самых сложных конфликтов в мире и заявил о возможности референдума.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
В Луганской области военкома задержали на $1,5 тыс. взяткиВ Луганской области военкома задержали на $1,5 тыс. взятки
В СИЗО Киева открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцуВ СИЗО Киева открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцу
Спикер сейма Латвии посетила зону ООССпикер сейма Латвии посетила зону ООС
Судью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взяткиСудью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взятки
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский назвал ситуацию на Донбассе одним из самых сложных конфликтов в мире и заявил о возможности референдумаЗеленский назвал ситуацию на Донбассе одним из самых сложных конфликтов в мире и заявил о возможности референдума
Оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Оккупанты на Донбассе обстреливают позиции ВСУ из жилых кварталов, - штаб ООСОккупанты на Донбассе обстреливают позиции ВСУ из жилых кварталов, - штаб ООС
Порошенко в день депортации крымских татар: сталинские палачи воплотились в режимников ПутинаПорошенко в день депортации крымских татар: сталинские палачи воплотились в режимников Путина
Снайпер ранил украинского бойца на ДонбассеСнайпер ранил украинского бойца на Донбассе
Оккупационные войска 15 раз открывали огонь на Донбассе, потерь в рядах ВСУ нетОккупационные войска 15 раз открывали огонь на Донбассе, потерь в рядах ВСУ нет
За сутки оккупанты 16 раз нарушили режим прекращения огня, военный раненЗа сутки оккупанты 16 раз нарушили режим прекращения огня, военный ранен
За сутки оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня, с начала суток - два обстрелаЗа сутки оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня, с начала суток - два обстрела
Оккупанты на Донбассе 7 раз открывали огонь по украинским позициямОккупанты на Донбассе 7 раз открывали огонь по украинским позициям
В зоне ООС оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огняВ зоне ООС оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня
Последние новости
Подгружаем последние новости