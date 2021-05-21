Оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки, 20 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Недалеко от населенного пункта Пивденне оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра. Вблизи Павлополя враг дважды вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили обстрел из станковых противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Авдеевка, Троицкое и Марьинка, а у Новоселовки - еще и из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от поселков Шумы и Гнутово роSSийские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из автоматических станковых гранатометов, а около Песков - из стрелкового оружия.

Потерь среди украинских защитников нет. На обстрелы противника ВСУ открывали ответный огонь.

По состоянию на 7:00 утра 21 мая, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Вблизи Песков противник открывал огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. В пригороде населенного пункта Водяное оккупанты применили в сторону позиций украинских защитников ручные и станковые противотанковые гранатометы.

Напомним, в течение четверга, 20 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Во время пресс- конференции по итогам двух лет президентства Владимир Зеленский назвал ситуацию на Донбассе одним из самых сложных конфликтов в мире и заявил о возможности референдума.