Решение о ПДЧ для Украины не будут принимать на саммите НАТО в июне, - Стефанишина

Вместе с тем Украина и НАТО начали практические консультации по реализации проектов в рамках программы партнерства расширенных возможностей.

Решение о предоставлении Украине Плана действий по членству не будет приниматься во время саммита НАТО в июне этого года.

Об этом в четверг в Брюсселе заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает "Укринформ".

"Следующий саммит Альянса будет достаточно коротким, потому что он должен быть осенью, а состоится уже в июне. У нас было очень много встреч и на уровне послов стран НАТО, и на уровне моих непосредственных визави, таких как заместитель генерального секретаря Мирчи Джоанэ, помощники генерального секретаря. Мы проговорили несколько важных моментов, решение о Годовой национальной программе, и, конечно, политику открытых дверей. Мы очевидно понимаем, что нынешний саммит - это не тот саммит, где будет принято решение о ПДЧ", - сказала Стефанишина во время встречи с прессой по итогам трехдневного рабочего визита в ЕС и в НАТО.

Она также отметила, что Украина и НАТО начали практические консультации по реализации проектов в рамках программы партнерства расширенных возможностей, на основе дорожной карты, которую ранее генеральному секретарю НАТО передавал Президент Украины.