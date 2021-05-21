Решение о ПДЧ для Украины не будут принимать на саммите НАТО в июне, - Стефанишина

Вместе с тем Украина и НАТО начали практические консультации по реализации проектов в рамках программы партнерства расширенных возможностей.

Решение о ПДЧ для Украины не будут принимать на саммите НАТО в июне, - Стефанишина
Фото: Главком

Решение о предоставлении Украине Плана действий по членству не будет приниматься во время саммита НАТО в июне этого года.

Об этом в четверг в Брюсселе заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает "Укринформ".

"Следующий саммит Альянса будет достаточно коротким, потому что он должен быть осенью, а состоится уже в июне. У нас было очень много встреч и на уровне послов стран НАТО, и на уровне моих непосредственных визави, таких как заместитель генерального секретаря Мирчи Джоанэ, помощники генерального секретаря. Мы проговорили несколько важных моментов, решение о Годовой национальной программе, и, конечно, политику открытых дверей. Мы очевидно понимаем, что нынешний саммит - это не тот саммит, где будет принято решение о ПДЧ", - сказала Стефанишина во время встречи с прессой по итогам трехдневного рабочего визита в ЕС и в НАТО.

Она также отметила, что Украина и НАТО начали практические консультации по реализации проектов в рамках программы партнерства расширенных возможностей, на основе дорожной карты, которую ранее генеральному секретарю НАТО передавал Президент Украины.

Напомним, 19 мая президент Владимир Зеленский и премьер Эстонии Кая Каллас подписали заявление о поддержке вступления Украины в ЕС.

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