В Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА прошли обыски

Правоохранители искали табели рабочего времени, ведомости начисления выплаты сотрудникам заработной платы и надбавок за 2018-2020 годы.

В Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА прошли обыски
Фото: dbr.gov.ua

Следователи Государственного бюро расследований провели обыски в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщает официальный портал Киева.

Отмечается, что обыски проведены в соответствии с постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 14 мая года.

"Цель обыска - отыскание табелей рабочего времени, ведомостей начисления выплаты сотрудникам Департамента заработной платы и стимулирующей выплаты (надбавки) за 2018-2020 годы", - сообщили в КГГА.

В администрации выразили сомнение по соблюдению требований подследственности этого дела ГБР, ведь самая высокая категория, которую имеют работники этого департамента - «Б», тогда как подследственность ГБР распространяется только на работников категории «А».

Также в Департаменте обращают внимание на то, что вопрос начисления работникам Департамента заработной платы и надбавок исследовался во время проведения в 2021 году Госаудитслужбой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Департамента по 2018-2020 годы. По результатам этого анализа нарушений установлено не было.

При этом именно на основании информации, полученной ГБР от Госаудитслужбы, было получено постановление об обыске.

Накануне, 19 мая, следователи Государственного бюро расследований провели обыски в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и Департаменте по вопросам регистрации Киевской городской государственной администрации по делу о незаконном строительстве в центре столицы.

Напомним, что в Киеве с прошлой недели проходят массовые обыски по многочисленным уголовным делам, которые, по мнению мэрии, являются попыткой отстранить от власти действующего мэра Виталия Кличко. Подробнее об этом читайте в статье "Киевский плацдарм".

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