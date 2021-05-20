Украина внесла в "черный список" трех роSSийских актеров

В министерстве отметили, что соответствующая процедура осуществляется автоматически.

Украина внесла в "черный список" трех роSSийских актеров
Фото: Сергій Нужненко

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло трех роSSийских актеров в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

В Минкульте отметили, что 11 мая 2021 года в министерство поступило письмо СБУ о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марии Мироновой.

"Соответствующим приказом МКИП от 19 мая 2021 года Копылов Игорь Сергеевич, Петренко Игорь Петрович и Миронова Мария Андреевна были включены в перечень", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что соответствующая процедура осуществляется автоматически.

Таким образом, на данный момент в этом списке находится 192 человека.

Напомним, 18 мая Министерство культуры и информационной политики внесло 6 граждан РоSSии в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

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