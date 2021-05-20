Меркель заявила о законном праве Израиля на самооборону

Германия поддерживает Израиль в конфликте с палестинцами.

Меркель заявила о законном праве Израиля на самооборону
Фото: Bundesregierung / Bergmann

Германия поддерживает Израиль в конфликте с палестинцами и выступает за долгосрочную нормализации ситуации в регионе.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на форуме, организованном общественно-правовой медиакомпанией WDR, передает Deutsche Welle.

Меркель подчеркнула, что Израиль имеет законное право на самооборону, и заявила, что считает правильным активное использование им этого права.

С другой стороны, Германия хочет внести свой вклад в поиск дипломатического решения для нормализации ситуации в регионе. По словам Меркель, искать путь решения проблемы следует совместно с партнерами в США, Франции и Великобритании, и в рамках обсуждения внутри Евросоюза.

Канцлер также раскритиковала позицию Венгрии блокировать совместную резолюцию стран ЕС по израильско-палестинскому конфликту.

Меркель отметила, что должны быть "косвенные контакты" с радикальным исламистским движением ХАМАС через Египет или другие арабские страны. По ее мнению, без вовлечения ХАМАС в процесс переговоров прекращение вооруженного противостояния невозможно.

Канцлер Германии жестко осудила антисемитские акции, прошедшие в нескольких немецких городах. Она указала, что можно критиковать израильскую политику, однако антисемитизм "встретит в Германии абсолютную нетерпимость".

Напомним, ранее президент США Джо Байден выразил поддержку законному праву Израиля защищать себя.

С начала нового обострения конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС боевики выпустили из сектора Газа более 3 тыс. ракет. 17 мая израильские военные заявили об уничтожении путем авиаударов 15 километров туннелей боевиков и девяти домов лидеров ХАМАС в секторе Газы. Жители Газы назвали этот обстрел самым мощным за неделю столкновений.

Прекращение огня между Израилем и ХАМАС может вступить в силу уже 21 мая.

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