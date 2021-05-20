СБУ завершила расследование в отношении командира Черноморского флота РФ, который блокировал украинских военных в Севастополе

Подозреваемый способствовал беспрепятственному вторжению роSSийских военнослужащих в Крым.

?СБУ завершила расследование в отношении командира Черноморского флота РФ, который блокировал украинских военных в Севастополе
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении командира Черноморского флота РФ, капитана 1 ранга Александра Толмачева, который в 2014 году, во исполнение преступных указаний высшего руководства РоSSии, организовал блокирование Севастопольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В результате действий злоумышленника украинская военная часть не смогла выполнить обязанности по охране государственной границы Украины, территориального моря и внутренних вод.

Толмачев также обеспечил блокировку подразделениями вооруженных сил РФ воинских частей Вооруженных Сил Украины и проезда.

"Подозреваемый способствовал беспрепятственному вторжению военнослужащих ВС РФ для осуществления военной оккупации территории полуострова Крым, захвату ими административных зданий и ключевых объектов военной и гражданской инфраструктуры, имеющих важное оборонное и стратегическое значение. Это привело к нарушению территориальной целостности Украины и причинению убытков в виде потери объектов государственной собственности", - отметили в СБУ.

Александр Толмачев
Фото: СБУ
Александр Толмачев

Действия Толмачева квалифицируются по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 110 (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенные по предварительному сговору группой лиц, которые привели к гибели людей или иным тяжким последствиям) Уголовного кодекса.

Обвинительный акт направлен в Киевский апелляционный суд для определения подсудности.

Напомним, в мае 2020 года Офис генпрокурора возбудил дело против адмирала Черноморского флота РФ, который склонял украинских офицеров к госизмене.

В январе этого года Офис генпрокурора открыл уголовное производство в отношении заместителя командующего Черноморского флота РФ "по факту подстрекательства к совершению государственной измены".

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