Николаевский горсовет не лишил русский язык статуса регионального

Депутатам не хватило голосов для принятия решения.

Николаевский горсовет не лишил русский язык статуса регионального
Фото: wikimapia.org

Николаевский городской совет не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Позор тем депутатам Николаевского городского совета и организаторам недостойного голосования, которые на сегодняшнем пленарном заседании побоялись принять решение «О признании утратившим силу решения городского совета от 21.08.2012 №19/4 «О предоставлении русскому языку статуса регионального языка г. Николаева»", - написал он в фейсбуке.

Кремень подчеркнул Что Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", решение Конституционного Суда от 28.02.2018 №2-р/2018, как и основной закон - Конституция Украины, неукоснительны к исполнению на всей территории государства.

"Лучшая «слава» для таких избранников - обнародование их фамилий и публичные объяснения своим избирателям. Требую решительных действий со стороны органов прокуратуры на такое бездействие органа местного самоуправления. Николаев - украинский город!" - добавил языковой омбудсмен.

Напомним, в феврале мэр Николаева Александр Сенкевич на заседании городского совета синхронно переводил выступления депутатов ОПЗЖ, отказавшихся говорить на украинском.

Русский язык получил в Николаевской области статус регионального после скандального закона о языках Кивалова-Колесниченко. В феврале 2018 года КСУ признал, что этот закон не соответствует Конституции. В июле 2018 года Николаевский суд лишил русский язык статуса регионального.

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