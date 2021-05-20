Зеленский считает выдачу роSSийских паспортов жителям ОРДЛО первым шагом к аннексии

Президент Владимир Зеленский считает выдачу роSSийских паспортов жителям временно оккупированных территорий первым шагом к аннексии.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, отвечая на вопрос редактора отдела "Мир" LB.ua Александра Демченко.

"Это точно первый шаг, потому что то же самое происходило в Крыму. Крымчанам раздавали роSSийские паспорта. И это большая проблема", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что поднимает этот вопрос в разговоре с международными партнерами, однако он остается сложным.

"Мы с вами повлиять на это не можем", - прокомментировал роSSийскую "паспортизацию" в ОРДЛО Зеленский.

Президент привел пример того, как РоSSия ранее вывозила жителей оккупированного Донбасса для того, чтобы они голосовали.

"Самый сложный вопрос в этом. Как они голосуют, меня не очень интересует. Если они пойдут в Думу (Государственную Думу РФ , - ред.) или в еще какие-то органы ... Мне понятно, что люди, которые проукраинские, ни в какие органы роSSийской власти не пойдут. Относительно паспортизации ... это очень плохой вопрос. Я его действительно поднимаю. Мы говорим со всеми лидерами, которые обсуждают этот вопрос. Более того, пока мы с вами повлиять на эту паспортизацию не можем, кроме дипломатических разговоров", - сказал Зеленский.

Напомним, в ОРДЛО, по предварительным данным, проживают около 1,6 млн жителей, однако точных данных не знает никто. Ранее сообщалось, что более полумиллиона жителей, получивших роSSийские паспорта, примут участие в выборах в Госдуму РФ .

Весной 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении режима выдачи роSSийского гражданства жителям ОРДЛО и украинцам, жившим в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года. Позже Путин расширил упрощенную выдачу роSSийских паспортов на весь Донбасс.

МИД Украины заявил, что роSSийские паспорта, выданные жителям ОРДЛО, будут недействительными, и назвал указы Путина "ничтожными".