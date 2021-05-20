Зеленский считает выдачу роSSийских паспортов жителям ОРДЛО первым шагом к аннексии

"То же самое происходило в Крыму".

Зеленский считает выдачу роSSийских паспортов жителям ОРДЛО первым шагом к аннексии
Фото: скрін трансляції

Президент Владимир Зеленский считает выдачу роSSийских паспортов жителям временно оккупированных территорий первым шагом к аннексии.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, отвечая на вопрос редактора отдела "Мир" LB.ua Александра Демченко.

"Это точно первый шаг, потому что то же самое происходило в Крыму. Крымчанам раздавали роSSийские паспорта. И это большая проблема", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что поднимает этот вопрос в разговоре с международными партнерами, однако он остается сложным.

"Мы с вами повлиять на это не можем", - прокомментировал роSSийскую "паспортизацию" в ОРДЛО Зеленский.

Президент привел пример того, как РоSSия ранее вывозила жителей оккупированного Донбасса для того, чтобы они голосовали.

"Самый сложный вопрос в этом. Как они голосуют, меня не очень интересует. Если они пойдут в Думу (Государственную Думу РФ, - ред.) или в еще какие-то органы ... Мне понятно, что люди, которые проукраинские, ни в какие органы роSSийской власти не пойдут. Относительно паспортизации ... это очень плохой вопрос. Я его действительно поднимаю. Мы говорим со всеми лидерами, которые обсуждают этот вопрос. Более того, пока мы с вами повлиять на эту паспортизацию не можем, кроме дипломатических разговоров", - сказал Зеленский.

Напомним, в ОРДЛО, по предварительным данным, проживают около 1,6 млн жителей, однако точных данных не знает никто. Ранее сообщалось, что более полумиллиона жителей, получивших роSSийские паспорта, примут участие в выборах в Госдуму РФ.

Весной 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении режима выдачи роSSийского гражданства жителям ОРДЛО и украинцам, жившим в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года. Позже Путин расширил упрощенную выдачу роSSийских паспортов на весь Донбасс.

МИД Украины заявил, что роSSийские паспорта, выданные жителям ОРДЛО, будут недействительными, и назвал указы Путина "ничтожными".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
Экс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфиреЭкс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфире
Судью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взяткиСудью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взятки
В Офисе президента назвали виновных в повышении цен на горючееВ Офисе президента назвали виновных в повышении цен на горючее
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский не исключает, что к убийству Шеремета причастна контрразведка СБУЗеленский не исключает, что к убийству Шеремета причастна контрразведка СБУ
Зеленский считает, что Степанову хотелось славыЗеленский считает, что Степанову хотелось славы
Зеленский: порядок в "Укрзализныце" можно навести только посадкамиЗеленский: порядок в "Укрзализныце" можно навести только посадками
Зеленский: Вопрос паспортизации в ОРДЛО обсуждают и в НАТО, и с РоSSиейЗеленский: Вопрос паспортизации в ОРДЛО обсуждают и в НАТО, и с РоSSией
Зеленский назвал ситуацию на Донбассе одним из самых сложных конфликтов в мире и заявил о возможности референдумаЗеленский назвал ситуацию на Донбассе одним из самых сложных конфликтов в мире и заявил о возможности референдума
Зеленский заявил о начале конца "эпохи Медведчука"Зеленский заявил о начале конца "эпохи Медведчука"
Зеленский пообещал Криклию и Петрашко новые должностиЗеленский пообещал Криклию и Петрашко новые должности
Зеленский о Кличко: глава моего офиса не берет взяток, поэтому мы не конкурентыЗеленский о Кличко: глава моего офиса не берет взяток, поэтому мы не конкуренты
Зеленский назвал "антиахметовский" законопроект одной из важнейших налоговых реформ в истории УкраиныЗеленский назвал "антиахметовский" законопроект одной из важнейших налоговых реформ в истории Украины
Зеленский прокомментировал дело Шеремета и заявил, что общается с ДугарьЗеленский прокомментировал дело Шеремета и заявил, что общается с Дугарь
Последние новости
Подгружаем последние новости