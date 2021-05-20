Кличко рассказал, что за последние полгода не встречался с Зеленским

Мэр Киева прокомментировал слова президента о конкуренции на выборах.

Кличко рассказал, что за последние полгода не встречался с Зеленским
Фото: facebook/Кличко - мер

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о том, что он не считает его конкурентом на предстоящих президентских выборах.

Об этом Кличко написал в фейсбуке.

"Друзья! За последние несколько часов получил массу вопросов относительно того, хожу ли я обивать пороги высоких кабинетов. Отвечаю. Я - человек воспитанный. Я не хожу кого-то ждать. Может, меня с кем-то перепутали? Потому что мне есть чем заниматься. Перед тем, как прийти, даже к друзьям, я всегда позвоню и спрошу, когда им удобно встретиться. Тем более не в моих правилах ходить обивать пороги кабинетов", - отметил мэр столицы.

Кличко также заявил, что он, как глава Ассоциации городов Украины, звонил в приемную, писал президенту - для встречи по рабочим вопросам.

"А вопросов у нас немало - и по газу, тарифам, неотложных вопросов столицы, вопросов местного самоуправления ... Встреча за последние полгода так и не состоялась. А когда нет коммуникации - это разве об эффективной работе и сотрудничестве?" - отметил мэр Киева.

Он также добавил, что удивлен обвинениями в хищении бюджета.

"Я уже комментировал эти срежиссированные обыски и массовые облавы, происходящие в последнее время. Это - манипуляции и дискредитация городской власти! Когда ищут документы, которые мы сами передавали правоохранителям, - о финансовых нарушениях, которые обнаружили мы сами. Документы за несколько лет. Так что до этого делали с ними правоохранители? Может, Президенту передают некую искаженную информацию? Ведь чтобы однозначно утверждать, все факты должны быть доказаны в законном порядке", - отметил Кличко.

Напомним, сегодня на пресс-конференции Зеленский заявил, что не считает мэра Киева конкурентом на будущих президентских выборах. Президент сказал, что очень уважает спортивные заслуги Кличко, но плохо относится к людям, которыми он себя окружил. Зеленский также отметил, что Кличко "неправильно себя ведет": обладает всей полнотой власти в Киеве, но постоянно просит о какой-то помощи.

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