Резников: МИД готовит мой визит в Вашингтон с 2020 года, других визитов не планировали

Вице-премьер-министр Алексей Резников летом 2020 года обратился в Министерство иностранных дел с просьбой поручить Посольству Украины в США проработать организацию его официального визита в Вашингтон.

Об этом он сообщил в комментарии LB.ua.

"Игоря Пастернака я знаю очень давно. Еще со времен, когда жил и работал во Львове. Конечно, мы постоянно коммуницируем, и как большой друг не только мой, но и Украины, Игорь держит руку на пульсе ситуации в стране. В частности - относительно вооруженной агрессии и оккупации части наших территорий РоSSийской Федерацией. Разговаривая недавно по телефону, среди прочего, мы поделились мыслями относительно действий РоSSии как по отношению к Украине, так и касательно поведения россиян на международной арене. И я сказал, что понимание США , как и Великобритании, Канады, Германии, Франции, Эстонии, Чехии, Польши , Швейцарии и других стран в этой войне не на Востоке Украины, а на Востоке Европы, крайне важно", - отметил Резников.

Он добавил, что во время телефонного разговора Пастернак высказал свое мнение относительно того, что он должен поделиться этой информацией не только на уровне брифинга для стран-членов ООН , а также с членами Конгресса США .

"Я, в свою очередь, сообщил, что еще в прошлом году на встрече с тогдашним заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом, временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом и помощником главы Объединенного комитета начальников штабов Рикки Вадделлом, я проинформировал делегацию США о том, что уже ранее обратился в МИД с просьбой поручить Посольству Украины в США проработать организацию моего официального визита в Вашингтон. Однако адаптированная информация о якобы организации визита в США в рамках частной беседы с Игорем Пастернаком, а потом будто бы еще и его отмене является некорректной. Нельзя отменить то, что не спланировано", - заявил Резников.

Он отметил, что все визиты должностных лиц за рубеж согласовываются и организуются исключительно через Министерство иностранных дел, посольство соответствующей страны - в данном случае посольство Украины в США - и госпожу посла Оксану Маркарову.

"Антикремлевская позиция Пастернака неизменна как в 2014 году, так и после 2014 года. Хочу напомнить, что именно благодаря Пастернаку в 2015 году в здании Конгресса США представили арт-проект «Лицо войны» - портрет Путина, собранный из 5000 отстрелянных на Донбассе гильз. Посещал неоднократно Донбасс с различными конгрессменами, в том числе с Джоном Маккейном, Линдси Грэмом, Эми Клобучар и многими другими. Кроме того, благодаря участию развивались двусторонние отношения США и Украины. В целом же любые действия Игоря Пастернака, которые хотя и являются частной инициативой, оцениваю исключительно как направленные на защиту интересов США в первую очередь - на достоверное информирование штатов о реальном положении дел, а также на защиту интересов Украины - донести правду о войне РоSSии против Украины, которая, повторюсь, развязана Россией на востоке Европы на территории европейского государства", - подытожил Резников.

Редакция LB.ua также связалась с Пастернаком, который сообщил, что сейчас находится в Киеве .

"Да, действительно я взял инициативу в свои руки по коммуникации с конгрессменами. Однако даты, о которых идет речь, очень условны. Именно их я выбрал символически, поскольку в эти дни проходит сессия Конгресса США . Но вы же понимаете, что ни о каком визите не может быть и речи без соблюдения определенных процедур: привлечения МИД , посольства, самого Алексея. Ну и, собственно, как вы видите, я и сам нахожусь в Киеве в эти дни. Однако важно, что Конгресс получил сигнал о необходимости такого визита - исключительно официального", - рассказал Пастернак.

Напомним, журналисты "Радио Свобода" обнародовали информацию о том, что ряд конгрессменов США получили запрос на встречу с главой Офиса президента Андреем Ермаком и анонс его визита в США с 16 по 20 мая, но сам визит не состоялся. По их данным, организацией встреч руководителя ОП с конгрессменами занимался американский бизнесмен украинского происхождения Игорь Пастернак. Визит якобы был запланирован на 16-20 мая.

МИД Украины и посольство в Вашингтоне заявили, что не осуществляли подготовки такого визита.

Письмо "Радио Свобода" получило в Вашингтоне от работника офиса одного из конгрессменов, который отклонил предложение встречи. Посольство, в свою очередь, ничего о письме не знало. В письме говорится, что визит запланирован на 16-20 мая, а в делегации примут участие два высокопоставленных лица - Ермак и Алексей Резников, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Официальная цель визита такова: "Делегация хочет выразить благодарность высокого уровня членам Конгресса США за ответ на роSSийскую агрессию. Делегация приезжает в США с целью налаживания новых, стратегических и предсказуемых отношений с Конгрессом США ".

В комментарии Ермак заявил, что ему об этом ничего не известно, и визит на эти даты не планировал. А Резников рассказал, что недавно общался с Пастернаком и обсуждал с ним важность поддержки Украины со стороны США и других западных стран. Он добавил, что это была идея бизнесмена, чтобы вице-премьер поделился мыслями относительно важности поддержки США с членами Конгресса, но дальнейшие действия Пастернака не знал и не согласовывал с ним.