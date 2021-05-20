Яценюк: "Не собирался и не собираюсь в команду Зеленского"

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что не собирается и не собирался работать в команде президента Владимира Зеленского.

Сегодня на пресс-конференции президент упомянул фамилию Яценюка и отметил, что в его команде не будет людей "с таким опытом".

Комментируя эти слова, Яценюк отметил, что ни одно правительство не повторило темпа реформ его правительства.

"Где-то в это время Владимир Александрович давал очередной успешный корпоратив. Надеюсь, что Зеленский именно эту нашу разницу в опыте имел в виду", - сказал Яценюк.

"Мой опыт - в правительстве взять ответственность за страну, против которой ведется сухопутная военная операция и продолжается горячая фаза войны. Мой опыт - это взять ответственность за страну, на счетах которой 108 тысяч гривень. Мой опыт - это принять страну разграбленной, уничтоженную без вертикали власти. Без армии, с коррумпированной милицией, с роSSийской газовой петлей на шее страны, с непосильным государственным долгом, с угрозой остановки выплат зарплат и пенсий людям", - добавил лидер "Народного фронта".

Напомним, президент Зеленский заявил на пресс-конференции, что в его команде нет места бывшим премьер-министрам Владимиру Гройсману, Арсению Яценюку и Юлии Тимошенко.