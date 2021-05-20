САП требует конфисковать у нардепа Кивы 1,2 млн гривен, полученные им за аренду жомовой ямы

За аренду нардеп противоправно получил 1 242 236 гривен, еще 10 тыс. были зачислены как комиссионные доходы.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов на 1,2 миллиона гривен, принадлежащих народному депутату Илье Киве, и взыскании их в соответствии с украинским законодательством в доход государства.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

"При реализации полномочий, определенных ч. 5 ст. 290 ГПК Украины и ч. 3 ст. 23 Закона Украины «О прокуратуре», прокурорами САП при содействии НАПК и НАБУ выявлен факт получения необоснованного актива народным депутатом Украины 9 созыва. Установлено, что нардеп, несмотря на то, что он не является собственником объектов недвижимости (жомовая яма) и не имея правомочия по владению, пользованию и распоряжению им, передал вышеуказанное имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за аренду нардеп противоправно получил 1 242 236 гривен. Еще 10 тыс. гривен были зачислены на его банковский счет как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций.

"Взыскание в доход государства активов, законность происхождения которых не установлена, является разновидностью гражданско-правовой ответственности за коррупционные и связанные с коррупционными правонарушения", - отметили в САП.

Напомним, в июле прошлого года в Bihus.info узнали, что Кива получил 1,2 млн грн за сдачу в аренду жомовой ямы. Яма оказалась участком с сорняками и без признаков деятельности вокруг.

Ранее жомовые ямы использовал сахарный завод города Заводское - туда сбрасывали отходы после обработки свеклы. Сейчас он не работает, но яму (400 метров вместе с гаражом), которая принадлежит нардепу, арендовала львовская "Компания "Сиквел". Она фигурирует в одном из уголовных производств относительно признаков ее фиктивности. "Владелица фирмы Светлана Стависюк не захотела рассказывать журналистам, действительно ли ее предприятие платило 100 тыс. грн в месяц за аренду этого объекта и зачем фирме из Львова понадобилась яма в Полтавской области.

Сам же Кива журналистам заявил, что сдачей ямы в аренду занимаются его юристы, а комментировать по сути он не может.

В декабре 2019 года журналисты Bihus.info обнародовали расследование нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы, в котором заявили, что в 2013 году он был признан виновным во взяточничестве, однако не отбывал наказание в местах лишения свободы. Вместо этого Кива получил штраф из-за справки Полтавской психиатрической больницы о 2-й группе инвалидности.