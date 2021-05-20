НАПК просит Зеленского ветировать закон о порядке декларирования

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков призывает президента Владимира Зеленского ветировать закон, который вносит изменения в порядок декларирования.

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Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков призывает президента Владимира Зеленского ветировать закон, который вносит изменения в порядок декларирования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

Новиков отмечает, что в принятой редакции документа содержатся нормы, которые приведут к нежелательным последствиям, в частности, к появлению новых возможностей для коррупционеров по легализации незаконно приобретенных активов.

Так, по его словам, текущая редакция закона позволит чиновникам легализовать незаконные активы, скрывая информацию об операциях по обмену валюты.

«Закон предусматривает, что чиновники не должны указывать информацию об операциях по обмену валюты в декларации. В случае, если НАПК или правоохранители будут подозревать чиновника в получении неправомерной выгоды, он сможет сказать, что эти средства получены благодаря обмену валюты по выгодному курсу», — говорится в сообщении.

Также принятие закона в текущей редакции позволит чиновникам одновременно занимать государственные должности и управлять частными учреждениями или заниматься предпринимательством и после назначения на государственные должности злоупотреблять по выполнению долга передачи в управление корпоративных прав.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что 30 апреля Верховная Рада приняла закон «О внесении дополнений в закон «О предотвращении коррупции», которым, в частности, отменена необходимость включать в декларации как расходы и сделки операции по обмену валют.