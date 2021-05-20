Зеленский не исключает, что к убийству Шеремета причастна контрразведка СБУ

Президент заявил, что сделал бы все для привлечения к ответственности убийц, если бы знал, кто они.

Зеленский не исключает, что к убийству Шеремета причастна контрразведка СБУ
Фото: скрін трансляції

Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, может ли за убийством журналиста Павла Шеремета стоять контрразведка СБУ. На пресс-конференции он признался, что не знает сейчас, кто стоит за преступлением.

"Имеет ли отношение (контрразведка) - сложно сказать. Вероятность причастности при той каденции тех или других лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверняка есть", - заявил он.

"Я не детектив в этом деле, мне очень жаль, что мы потеряли журналиста, мне очень жаль, что я тогда не был президентом, может тогда бы те органы, которые вы называете, может они или кто-то из них могли быть причастными к этому - я не знаю. Я не могу обещать, но я знаю, что сейчас, при мне, ни один журналист так не ушел из жизни все-таки", - заявил Зеленский.

Он добавил, что его переписка с фигуранткой дела об убийстве Яной Дугарь не случайна.

"Если бы я на 100% верил, что эта девушка точно имеет отношение к убийству, я бы не переписывался. Я не знаю, кто убийцы. Если бы я знал - я бы все сделал, и то, что вне закона, чтобы этих людей арестовать. Те ли это люди, которые сейчас под следствием, другие ли, или эти плюс другие - не знаю, к сожалению", - сказал он.

Напомним, Зеленский сказал, что в случае незаконного возложения ответственности на Яну Дугарь, Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко в деле Шеремета с министром внутренних дел будут говорить серьезно об отставке, и Арсен Аваков об этом знает.

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