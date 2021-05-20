Зеленский считает, что Степанову хотелось славы

Президент Владимир Зеленский объяснил, что министра здравоохранения Максима Степанова уволили из-за конфликта с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг 20 мая.

"Премьер-министр Украины не мог больше работать с Максимом Степановым. Я не вмешивался в эту ситуацию длительное время из-за того, что боялся дестабилизации в ковидное время. Я достаточно долго был против, чтобы менять министра здравоохранения, из-за дестабилизации. Я знаю детали осложнения - почему, за что. И я в этой ситуации был полностью за премьера, но дальше ждать было уже некуда", - отметил Зеленский.

Президент уточнил, что Степанов отстранил главного санитарного врача Виктора Ляшко и премьер-министра Дениса Шмыгаля от процесса вакцинации, но не смог с ней справиться.

"Я считаю, что они очень мало работали вместе с главным санитарным врачом. Господин Степанов знает, что я к нему очень хорошо относился. И он знает, что я говорил: не надо отстранять главного санитарного врача, не надо отстранять премьер-министра, всех надо подключить. Это большой вопрос, но все мы хотим иногда получить славу. А иногда, когда ты хочешь славы, ты получаешь голосование", - сказал Зеленский.

Напомним, что вместе со Степановым Верховная Рада уволила министров экономики и инфраструктуры. Зеленский пообещал им новые должности.