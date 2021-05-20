Экс-президенту Албании запретили въезд в США

Госсекретарь Блинкен отметил, что Бериша "подрывал демократию в Албании".

Экс-президенту Албании запретили въезд в США

Госсекретарь США Энтони Блинкен запретил бывшему президенту и премьер-министру Албании Сали Берише и его семье въезд в страну из-за "коррупционных действий" и злоупотребления властью.

Об этом говорится в заявлении Блинкена, передает "Голос Америки".

Отмечается, что Бериша, в качестве премьер-министра, был вовлечен в такие коррупционные действия, как присвоение государственных средств и вмешательство в государственные процедуры, в том числе - с использованием своих полномочий ради собственной выгоды и для обогащения политических союзников и членов своей семьи".

Блинкен отметил, что Бериша "подрывал демократию в Албании". Реакции из офиса Бериши пока не было.

Напомним, Бериша был президентом с 1992 по 1997 год, сразу после падения коммунизма в Албании. Он также занимал пост премьер-министра с 2005 по 2013 год.

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