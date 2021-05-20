В МИД прокомментировали информацию о "подготовке визита Ермака и Резникова" в США

В МИД Украины прокомментировали информацию журналистов о том, что глава ОПУ Андрей Ермак и вице-премьер Алексей Резников якобы готовили визит в США для переговоров с конгрессменами.

"Согласно национальному законодательству Украины, внешние сношения осуществляются через Министерство иностранных дел. В частности, в отношениях с США организация официальных визитов украинских и американских чиновников происходит по дипломатическим, а не по сторонним каналам. В связи с этим информируем, что Офис Президента не озвучивал никаких инициатив по подготовке визита руководителя ОПУ Андрея Ермака в США , а также, по имеющейся в МИД информации, не уполномочивал посторонних лиц на организацию такого визита. Соответственно, МИД и посольство Украины в Вашингтоне не осуществляли подготовку такого визита", - говорится в ответе МИД Украины, предоставленном LB.ua

В дипломатическом ведомстве добавили, что если бы руководитель Офиса Президента планировал официальный визит в США или другую страну мира, его организация и подготовка происходили бы исключительно по официальным дипломатическим каналам.

"Сообщения некоторых СМИ о якобы планируемой поездке лежат в плоскости инициативы частных лиц", - заявили в министерстве.

Журналисты "Радио Свобода" обнародовали информацию о том, что ряд конгрессменов США получили запрос на встречу с Андреем Ермаком и анонс его визита в США с 16 по 20 мая, но сам визит не состоялся. По их данным, организацией встреч руководителя Офиса президента Украины с конгрессменами занимался американский бизнесмен украинского происхождения Игорь Пастернак. Визит якобы был запланирован на 16-20 мая.

Письмо "Радио Свобода" получило в Вашингтоне от работника офиса одного из конгрессменов, который отклонил предложение встречи, "в первую очередь потому, что запрос пришел не от посольства Украины". Посольство, в свою очередь, ничего о письме не знало.

В письме говорится, что визит запланирован на 16-20 мая, а в делегации примут участие два высокопоставленных чиновника - Ермак и Алексей Резников, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Официальная цель визита такова: "Делегация хочет выразить благодарность высокого уровня членам Конгресса США за ответ на роSSийскую агрессию. Делегация приезжает в США с целью налаживания новых стратегических и предсказуемых отношений с Конгрессом США ".

В комментарии "Радио Свобода" Андрей Ермак заявил, что ему об этом ничего не известно, и визит на эти даты он не планировал.

Алексей Резников рассказал, что недавно общался с Пастернаком и обсуждал с ним важность поддержки Украины со стороны США и других западных стран. Он добавил, что это была идея бизнесмена, чтобы вице-премьер поделился мыслями относительно важности поддержки США с членами Конгресса, но о дальнейших действиях Пастернака не знал и не согласовывал с ним.

Бизнесмен Игорь Пастернак в комментарии "Радио Свобода" подтвердил, что отправлял имейлы о возможности встречи с Ермаком и Резниковым, чтобы "украинские чиновники могли провести брифинг о том, "какие дальнейшие шаги, по их мнению, запланировал осуществить Путин". Однако он добавил, что не уверен, что они планировали вообще приехать в Соединенные Штаты.