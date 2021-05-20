Суд выдал санкцию на задержание нардепа Козака

Соратник Медведчука находится за границей.

Суд выдал санкцию на задержание нардепа Козака
Тарас Козак
Фото: epravda.com.ua

Печерский районный суд Киеве 20 мая позволил задержать народного депутата Тараса Козака, которого подозревают в государственной измене вместе с Виктором Медведчуком.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Козак не в Украине, ранее был объявлен в розыск. По словам Медведчука, Козак находится на лечении в Беларуси.

В связи с этим ему до сих пор не избрана мера пресечения. Прокуроры и следователи планируют просить суд о заключении подозреваемого под стражу с альтернативой внесения залога в размере 300 млн гривен.

Напомним, что Медведчук и Козак подозреваются в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма по ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

СБУ утверждает, что имеет аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором.

В феврале Совет национальной безопасности и обороны включил Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. Туда же попали Козак с его женой. Решением СНБО президент также фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, записанных на Козака.

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