Зеленский: порядок в "Укрзализныце" можно навести только посадками

Президент заявил, что железную дорогу разворовали до банкротства.

Зеленский: порядок в "Укрзализныце" можно навести только посадками
Фото: Александр Рудоманов

Президент Владимир Зеленский назвал "Укрзализныцю" банкротом и выступил за привлечение частных инвесторов в сферу железнодорожных перевозок.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 20 мая.

"На всех уровнях воровали деньги в "Укрзализныце", потому что не может быть предприятие не прибыльным, а почти банкротом ... Вы знаете, что УЗ имеет кредитную задолженность в сотни миллионов долларов? Они брали кредиты - до меня - 100-200-300 млн долларов под 10-12%. На этом зарабатывала прокладка и "Укрзализныця". Это одна из причин банкротства, потому что накоплены кредиты с очень высокой кредитной ставкой", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что руководство "Укрзализныци" нужно менять, и это будет происходить до тех пор, пока не найдется человек, который сможет изменить все звенья менеджмента - до самого низшего включительно.

"По моему мнению, несмотря на то, что Укрзализныця - это стратегическое предприятие, но надо думать, как иметь там партнерство с частными инвесторами. Без них будет очень сложно, потому что это предприятие банкрот уже много лет, и только силой, только посадками можно навести там порядок", - сказал он.

Напомним, что в марте 2021 года Кабинет министров уволил главу правления "Укрзализныци" Владимира Жмака, который проработал в должности менее семи месяцев.

Сейчас компанию в статусе и.о. возглавляет член правления Иван Юрик, но с 28 апреля наблюдательный совет начал новый конкурс на эту должность.

В апреле рейтинговая служба S&P Global Ratings ухудшила кредитный рейтинг "Укрзализныци" с "B-" до "CCC" и поместила ее в список CreditWatch с негативным прогнозом. Это означает, что в ближайшее время рейтинг могут снизить еще раз.

Это связано с высоким риском неплатежа по кредиту Сбербанка в размере 116 млн долларов, срок погашения которого приходится на 30 мая.

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