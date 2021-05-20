Зеленский: Вопрос паспортизации в ОРДЛО обсуждают и в НАТО, и с РоSSией

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал установление на временно оккупированном Донбассе участков для голосования на выборах в Госдуму РоSSии. В ответ на вопрос корреспондента LB.ua он отметил, что РоSSия и раньше привлекала жителей ОРДЛО к своим выборам, но возила их к себе.

"Сейчас решили даже не везти, а показать, что там есть граждане РоSSии. Как они голосуют - мне это не интересно, мне понятно, что проукраинские люди в органы роSSийской власти не пойдут, поэтому чем больше пойдет - проблемы РФ . Паспортизация - это очень плохо, вопрос поднимается, лидеры обсуждают этот вопрос в НАТО, и с Россией обсуждают. Более ничем повлиять на паспортизацию мы, кроме дипломатических разговоров, не можем. Хотя это не главное и единственное оружие, надо двигаться в разных направлениях, хотя это пока единственный выход" - ответил президент.

Напомним, что в начале мая правозащитники сообщили, что РоSSия в ОРДЛО открывает свои участки, чтобы жители временно оккупированных территорий с паспортами страны-оккупанта голосовали.