Зеленский назвал ситуацию на Донбассе одним из самых сложных конфликтов в мире и заявил о возможности референдума

Решение конфликта на 99% зависит от РоSSийской Федерации.

Зеленский назвал ситуацию на Донбассе одним из самых сложных конфликтов в мире и заявил о возможности референдума
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назвал ситуацию на Донбассе одним из самых сложных мировых конфликтов, в котором от Украины мало что зависит.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг 20 мая.

"Наш кейс - один из самых сложных, его нельзя сравнивать с мировыми", - сказал президент.

Ситуация, в которой оказалось государство, напоминает Зеленскому шахматную партию, в которой Украина играет белыми, но изначально имела только половину фигур.

"И 99% зависит от РоSSийской Федерации. Я не знаю, могут ли они этим гордиться. Вопрос о замораживании конфликта - это тот 1%, за который зацепился я. И я им живу, иду вперед", - сказал он, попутно похвалив главу своего Офиса Андрея Ермака. По мнению Зеленского, Ермак полностью пожертвовал своей репутацией ради мирного урегулирования.

"Мы цепляемся за этот процент, чтобы не заморозить конфликт. Потому что заморозить проще. В этом не будет измены, это будет нормально политически: "Ну, не получилось, многие страны так живут", - сказал президент.

Он сообщил также, что ситуация на Донбассе может стать одним из первых вопросов, вынесенных на всеукраинский референдум.

"Считаю, это должен быть главный вопрос, который у нас сегодня есть: ситуация на Донбассе. Я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов - А, В, С - относительно прекращения войны и возвращения наших временно оккупированных территорий и людей, - мы представим на суд общества именно референдум с такой тематикой. Это один из планов, если не сработает другой", - сказал Зеленский.

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