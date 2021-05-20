Зеленский пообещал Криклию и Петрашко новые должности

Уволенные Верховной Радой министры Владислав Криклий и Игорь Петрашко вскоре получат новые должности.

Об этом на пресс-конференции в четверг, 20 мая, сказал президент Владимир Зеленский.

"Господин Криклий остается в команде, и скоро вы увидите его на новой должности. Господин Петрашко останется в команде, будет отвечать за очень важную реформу. Он будет в Офисе президента и будет координировать земельную реформу, помогать господину Лещенко [министру аграрной политики]. Я считаю, что он профессионал в этом направлении и очень поможет", - сказал президент.

Напомним, что 18 мая Верховная Рада проголосовала за увольнение министра инфраструктуры Криклия, который возглавлял министерство с августа 2019 года, и Игоря Петрашко, который был министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства с марта 2020 года.

Они сами написали заявления об отставке.

В тот же день был уволен министр здравоохранения Максим Степанов, который в отставку уходить не хотел.