На ГП "Антонов" состоялась пресс-конфренция Зеленского. Видео (обновлено)

Президент отвечал на вопросы прессы в ангаре около самолета.

На государственном авиастроительном предприятии "Антонов" состоялась пресс-конфренция президента Владимира Зеленского, посвященная его второй годовщине на посту. Президент отвечал на вопросы прессы в ангаре около самолета. Модератором мероприятия выступила руководитель директората информполитики ОПУ Ирина Победоносцева, поскольку Юлия Мендель написала заявление на увольнение.

Мероприятие началось со слова президента, в котором он поздравил с Днем вышиванки.

Обновление. Пресс-конференции длилась около трех часов, на мероприятие приехали около 200 журналистов. Ответить всем желающим президент не смог, поскольку у него была запланированная встреча.

Фото: скрин

"Слева - недостроенный самолет "Мрия", а справа - новый фюзеляж, который государство впервые за 30 лет заказало "Антонову" для армии. В этом мой смысл видения Украины - помнить о прошлом, понимать, где и в каком состоянии мы сегодня, и что мы будем делать", - пояснил место проведения президент.

Он сказал, что хочет построить страну, в том числе и страну без олигархов.

Фото: скрин трансляции

"Мы строим страну, которая не ждет санкционную политику других государств, а которая сама проводит мощную санкционную политику против пропагандистов, контрабандистов, криминальных авторитетов, воров в законе, скрутчиков налогов. Строим страну, где все будут равны перед законом", - добавил он .

Фото: скрин трансляции

Перед началом вопросов Зеленский также включил ролик о тридцатилетии независимой Украины. Он также представил эмблему - цветок как символ процветающего государства.

Между тем у места проведения пресс-конференции собрались на митинг активисты, которые хотят спросить у президента, когда "закончится сафари на патриотов".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

В прошлом году пресс-конференция также проходила 20 мая, однако в другом месте - в Мариинском парке под открытым небом.

В этом году, как и в прошлом, количество журналистов ограничено из-за карантинных мер.

Напомним, Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. В прошлом году он дал пресс-конференцию, которая стала рекордной по продолжительности - 10 октября глава государства общался с журналистами в течение 14 часов подряд.

Пресс-конференция президента по итогам года каденции в прошлом году также была 20 мая. Встречу с журналистами организовали под открытым небом - на поляне Мариинского дворца. Из-за карантина на мероприятие пустили ограниченное количество журналистов. Президент общался с журналистами в течение трех часов. Ему пришлось отвечать на вопросы о кадровом резерве "95 квартала", сравнивать себя с Петром Порошенко и признаться в разочарованиях. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Рік Зеленського: "Однієї каденції не вистачить"".