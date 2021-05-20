В Украине сделали более миллиона прививок от коронавируса

Лидеры по количеству вакцинированных - Киев, Днепропетровская и Львовская области.

В Украине сделали более миллиона прививок от коронавируса
Фото: kyivcity.gov.ua

Министерство здравоохранения сообщило, что в Украине сделали уже более миллиона прививок от коронавируса.

Так, по состоянию на 19 мая 2021 года проведено 1 012 815 прививок против COVID-19. Первую дозу получили 964 745 человек, завершили вакцинацию (т.е. получили две дозы) 48 070 человек.

По данным Минздрава, лидеры по количеству вакцинированных - Киев, Днепропетровская и Львовская области.

За период прививочной кампании всего привито украинцев возрасте 20-39 лет - 234 169 человек.

Больше это за время вакцинировали работников критически важных структур: Вооруженных сил, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, Нацполиции, Нацгвардии, Министерства внутренних дел.

Также сообщается, что было привито 525 723 женщин и 487 092 мужчин.

В Минздраве уверяют, что вторая доза вакцины гарантирована для каждого, кто привился первой дозой. Дата прививки зависит от вакцины, которую получил человек.

Как заявил новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко, до конца 2021 года все желающие вакцинироваться от ковида смогут это сделать. Он добавил, что поставил амбициозную цель для себя на первые 100 дней - украинцы должны быть иметь возможность вакцинироваться, работать и путешествовать.

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