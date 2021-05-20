Зеленский о Кличко: глава моего офиса не берет взяток, поэтому мы не конкуренты

Президент Владимир Зеленский заявил, что не считает мэра Киева Виталия Кличко конкурентом на предстоящих президентских выборах.

Об этом Зеленский сказал, комментируя заявление Кличко о том, что центральная власть якобы боится его президентских амбиций.

"Он там говорил о каких-то амбициях? Я не понимаю, зачем мы об этом говорим. Во-первых, никто еще не решил идти на второй срок. Во-вторых, его выбирала не Украина, выбирали киевляне. В-третьих, есть соцопросы, там есть ответы. И в-четвертых, мой глава офиса не берет взяток, поэтому мы не конкуренты", - сказал Зеленский.

Зеленский сказал, что очень уважает спортивные заслуги мэра Киева , но плохо относится к людям, которыми Кличко себя окружил.

Президент также сказал, что Кличко "неправильно себя ведет": обладает всей полнотой власти в Киеве , но постоянно просит о какой-то помощи.

"Виталий Кличко мне ничего не сделал, хорошо это или плохо - не знаю. Меня ничто не связывает с господином мэром, кроме одного - это моя вертикаль. Глава КГГА является вертикалью президента, хочет он этого или нет... Мне кажется справедливым вопрос, чего он хочет от меня. Почему? Потому что он мне постоянно пишет, звонит, записывается на приемы. Но я президент Украины, у меня вопросы не только связанные со столицей. Более того, в столице есть менеджер - это он. Он обладает монополией власти", - сказал Зеленский.

Он добавил, что мог уволить Кличко с должности главы КГГА еще в 2019 году, но не сделал это по его личной просьбе.

Напомним, что в мае правоохранительные органы начали проводить массированные обыски у представителей столичной власти и на коммунальных предприятиях.

Кличко считает это давлением.