Зеленский назвал "антиахметовский" законопроект одной из важнейших налоговых реформ в истории Украины

"Зарабатывать за счет государственных недр 200-300% мы не дадим".

Зеленский назвал "антиахметовский" законопроект одной из важнейших налоговых реформ в истории Украины
Фото: скрін трансляції

Президент Владимир Зеленский заявил, что увеличение налогов для крупного бизнеса оправдано.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 20 мая, отвечая на вопрос журналиста с телеканала Рината Ахметова "Украина 24".

Он заявил, что на этом телеканале занимаются манипулированием и навязывают гражданам мнение о том, что анонсированный властью законопроект о налоговой реформе негативно отразится на них.

"Когда вы говорите об увеличении налогов, это не увеличение для украинцев, не для общества. Действительно, в новом мощном законе, это одна из важнейших налоговых реформ, есть увеличение налога на железную руду. Не боюсь ли я, что соответствующие предприятия уйдут в тень? Считаю, что это нечестно, потому что железная руда, недра принадлежат украинскому народу. И я считаю, что нужно увеличивать налог разумно", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что государство имеет понимание, сколько зарабатывают железорудные компании и сколько могут платить.

"Зарабатывать за счет государственных недр 200-300% мы не дадим. Цена на металлургию, знаете, насколько увеличилась? Цена рыночная растет? Очень высокая цена. Можно немного увеличить и поступления в бюджет. Мне кажется, что это справедливо", - сказал президент.

12 мая Кабинет министров утвердил законопроект, призванный закрыть налоговые дыры, которыми пользуется большой бизнес, и увеличить на 60 млрд гривен доходную часть государственного бюджета.

В законопроекте четыре главных блока:

  • ставки отдельных налогов будут приведены в соответствие с фактическим уровнем макропоказателей. Это касается, например, платы за использование воды и лесов или экологического налога;
  • повышение рентных платежей за добычу полезных ископаемых и акцизы;
  • противодействие "скруткам" и борьба с теневым использованием земли и оборотом сельскохозяйственной продукции;
  • вопросы, касающиеся администрирования налогового долга.

Законопроект получил неофициальное название "антиахметовского" по аналогии с "антиколомойским" банковским законопроектом, принятым в 2020 году.

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