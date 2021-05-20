Зеленский прокомментировал дело Шеремета и заявил, что общается с Дугарь
Зеленский добавил, что если их осудили незаконно, то с министром внутренних дел будут говорить серьезно об отставке, и Арсен Аваков об этом знает.
Президент Украины заявил, что не вмешивается в деятельность суда и правоохранительных органов, но знает подробно, что происходит с делом об убийстве Павла Шеремета. Об этом он сказал на пресс-конференции.
"Если незаконно были осуждены (подозреваемые Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко) - мне не все равно. Доказательств вины или невиновности 100% еще нет", - сказал Зеленский и добавил, что переписывается с подозреваемой Яной Дугарь.
Президент показал свою переписку с ней одному из журналистов.
Зеленский добавил, что если их осудили незаконно, то с министром внутренних дел будут говорить серьезно об отставке, и Арсен Аваков об этом знает.
"Он понимает сложность всего процесса", - добавил он.
Напомним, что 30 апреля Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения сержанту пресс-службы Сил специальных операций и военном музыканту Андрею Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Также Антоненко носит электронный браслет контроля. Юлия Кузьменко остается под домашним арестом, а в отношении Яны Дугарь действует мера пресечения в виде личных обязательств.