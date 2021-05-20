Количество трансжиров в продуктах питания будет ограничено - Кабмин

Кабмин предложил Верховной Раде проголосовать за ограничение трансжирных кислот в пищевых продуктах, которые производятся в Украине. Данные добавки являются опасными для здоровья, а содержатся они в большом количество продуктов, о чем многие потребители даже не догадываются.

В Украине могут ввести норму разрешенного количества трансжирных кислот, установленную Министерством здравоохранения. Там, где норма будет превышена, такие продукты будут запрещены к реализации.

При этом запрет не будет касаться трансжирных кислот, которые естественно содержатся в жирах животного происхождения.

Потребление трансжирных кислот населением вызывает особое беспокойство во всех странах, так как их высокий уровень потребления приводит к ряду опасных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и некоторые формы рака.

Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, общее потребление трансжирных кислот не должно превышать 1% от общего количества потребленных калорий, что соответствует менее 2,2 г в день при рационе в 2 тыс. калорий, либо 2 г на 1 жира в пищевых продуктах.

В современных продуктах питания трансжиры содержатся в молочных, мясных и кондитерских изделиях. В больших количествах они образуются путем гидрогенизации ненасыщенных жиров, например при производстве маргарина. А маргарин, как мы знаем, многие производители добавляют в выпечку и продают под видом сливочного масла.

По словам медиков, избыточное содержание трансжирных кислот повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 21% и смертность от них на 28%.