Парламент назначил первым вице-премьером - министром экономразвития Алексея Любченко

Верховная Рада на очередном заседании проголосовала за назначение первым вице-премьером - министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Алексея Любченко, который с апреля прошлого года возглавлял Государственную налоговую службу.

За назначение проголосовали 293 народных депутата.

Назначение Любченко на должность поддержали не только представители "Слуги народа", "За будущее" и "Довиры", но и оппозиционной "Батькивщины".

"Европейская солидарность" и "Голос" не дали ни одного голоса за Любченко.

49-летний Любченко родом из Черкасской области, имеет образование Киевского экономического университета. В начале 90-х работал в горсовете Смелы, в частности, на должности старшего экономиста и завотделом коммунальной собственности и предпринимательства. В 1998 стал заместителем городского головы по вопросам деятельности органов совета.

С сентября того же года стал заместителем начальника управления по вопросам экономики Черкасской ОГА, а в феврале 1999 перешел на работу в Государственную налоговую администрацию в Кировоградской области. В феврале 2003 года возглавил ее.

С 2009 по 2012 год работал в Государственной налоговой администрации (которая затем стала службой), был назначен на должность заместителя главы ГНС действующей тогда главой Кабмина Юлией Тимошенко. В 2014-2015 годах был советником главы ГФС, затем стал первым вице-президентом "Украгрохимхолдинг". С апреля 2020 возглавил Государственную налоговую службу.

Как сообщили источники LB.UA в "Батькивщине", "сегодня Любченко приходил к нам на фракцию. Мы заслушали его. Он работал в правительстве Юлии Тимошенко. Поэтому о нем хорошее мнение. Тем более на фракции представил видение по развитию отрасли, которое все восприняли ".

"Как выяснили журналисты проекта "Слидство.Инфо", сын руководителя Государственной налоговой службы Алексея Любченко, Андрей Любченко, по состоянию на май 2020 года, владел имуществом, происхождение которого не мог объяснить. В частности, с 2013 года ему принадлежит квартира на более 100 квадратов, а также паркоместо в одной из новостроек в центре Киева . На момент приобретения Любченко-младшему было 18 лет. По подсчетам журналистов, эта недвижимость может стоить минимум 215 тысяч долларов. В комментарии журналистам он заявил, что не помнит, откуда у него деньги на покупку квартиры и паркоместа. На вопрос, помогали ли ему родители, парень ответил: "Наверное", - говорится в профиле Любченко на сайте Центра противодействия коррупции.

Напомним, что о кандидатуре Любченко на должность министра экономразвития стало известно сразу после появления информации о скорой отставке Игоря Петрашко. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что "Любченко в должности руководителя Государственной налоговой службы увеличил поступления за счет правильного построения процессов и администрирования".