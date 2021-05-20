Зеленский анонсировал закон об олигархах на следующую неделю и рассказал, как их будут определять

"Главный смысл - мы не хотим убить крупный бизнес, но мы убиваем понятие содержание и влияние олигархической системы в нашей стране. Влияния на масс-медиа, на политику, на чиновников не будет".

Зеленский анонсировал закон об олигархах на следующую неделю и рассказал, как их будут определять
Фото: скрін трансляції

Президент Украины Владимир Зеленский отказался называть фамилии 13 олигархов, которых ранее насчитали в СНБО. На пресс-конференции он заявил, что 13 - это по информации секретаря СНБО.

"Во-первых, главный смысл закона и философия, это моя идея, и поэтому этого закона до сих пор нет, потому что мы подробно подходим к каждой норме. Закон на 100% готов, но есть несколько деталей, он появится на следующей неделе. Главное содержание - мы не хотим убить крупный бизнес, но мы убиваем понятие содержание и влияние олигархической системы в нашей стране. Влияния на масс-медиа, на политику, на чиновников не будет", - заверил он.

А если будет - эти люди получат "билет под названием олигарх" и появятся в специальном реестре. Попадание в реестр может привести к потере бизнеса за рубежом.

У олигархов будет выбор: продолжать деятельность и попасть под санкции или нет. По словам президента, потенциальным олигархам дадут время избавиться от этого влияния.

Зеленский также добавил, что люди, которые будут отвечать трем критериям олигарха, не смогут быть народными депутатами.

Напомним, что 15 апреля президент Владимир Зеленский инициировал разработку закона об олигархах. По предварительной информации, определенные олигархами лица будут нести юридическую ответственность, которая будет стимулировать их выйти из этого статуса.

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