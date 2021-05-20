Кучма сохранил лидерство в рейтинге президентов Украины, - опрос

Украинские социологи во второй раз составили рейтинг популярности президентов Украины среди населения. Первое место в нем сохраняет второй президент Леонид Кучма с 23% голосов. За ним идет шестой президент Владимир Зеленский (18%).

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 16-18 мая.

Респондентов спросили, кого из всех президентов Украины за время ее независимости они считают лучшим.

23% назвали лучшим Кучму. 18% ответили, что лучшим президентом является Владимир Зеленский.

14% считают, что лучшим был Петр Порошенко, 13% - Виктор Янукович, 12% - Леонид Кравчук и только 7% - Виктор Ющенко. В то же время 9% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 5% - затруднились ответить.

Фото: ratinggroup.ua

В опросе приняли участие 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews) - телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования - не больше 2,0%.