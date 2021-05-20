Зеленский объяснил увольнение Коболева убытками "Нафтогаза" и расходами на лоббизм

Президент Владимир Зеленский считает оправданным увольнение главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева. По его словам, при Коболеве компания работала в убыток, но при этом тратила "большие деньги" на лоббирование.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 20 мая, отвечая на вопрос о том, почему "сбили" Коболева.

"Это полномочия украинского народа, чтобы государственная компания была прибыльной", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, даже в 2019 году основная часть прибыли "Нафтогаза" была обеспечена его личной договоренностью с президентом РоSSии Владимиром Путиным, а уже в 2020 году компания официально задекларировала убыток.

Он уверен, что новое руководство убытков не допустит.

"Поставлена задача, что убытков в 11 млрд гривен не будет. Закроются офисы, которые финансировались для лоббирования Нафтогаза. Закроются средства массовой информации и их представители за рубежом, которые находятся за рубежом для лоббирования руководства Нафтогаза. Это большие деньги", - сказал он.

"Даже сейчас выходят в телеграмме или фейсбуке статьи тех или иных людей, которые работают за деньги НАК Нафтогаз и которые подрывают энергетическую безопасность страны, когда пишут, что потенциальное снятие санкций США с "Северного потока - 2" связано с тем, что "сбили" руководство НАК Нафтогаза", - привел Зеленский пример такого лоббизма.

Напомним, что 28 апреля Кабинет министров Украины провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины". Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности НАК в 2020 году, по итогам которого правительство уволило Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины".

Должность без конкурса получил и.о. министра энергетики Юрий Витренко. Его назначили сроком на год.