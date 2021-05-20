Украина будет праздновать День независимости три дня, на мероприятиях будет 30 стран, - Зеленский

Празднования будут продолжаться 22-24 августа.

Украина будет праздновать День независимости три дня, на мероприятиях будет 30 стран, - Зеленский
Фото: скрін трансляції

30-летие Независимости Украина будет праздновать три дня. Государство запомнит этот праздник навсегда, заверил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.

22 августа положат начало премии великих украинцев - легенд, прославляющих государство во всем мире. Будет награждение и концерт, а также встречи с лидерами других государств.

"23 августа - это День флага, во всех регионах поднимутся большие флаги и останутся навсегда в центрах регионов. Кроме того, 23 августа состоится первый саммит о деоккупации нашего Крымского полуострова, это Крымская платформа. Будет много представителей стран, будут важные документы. Приглашены президенты, премьер-министры, главы церквей других стран, министры иностранных дел. Всего будет 30 стран на днях празднования", - отметил он.

Состоится первый саммит первых леди и джентльменов, на котором будут обсуждаться "очень важные человеческие вопросы, которые обычно лидеры не поднимают", - сказал он.

Также 23 августа будет большой концерт украинцев-легенд оперы и балета.

24 августа будет военный парад и на суше, и на земле, и в Одессе, и в Киеве на Майдане. Вечером будет концерт звезд в "Олимпийском".

Украина также получит Конституцию Пилипа Орлика - ее смогут увидеть все желающие.

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