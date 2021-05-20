Зеленский о встрече с Путиным: "Начат разговор между Офисом президента и РоSSией"
Президент Украины также добавил, что страны "нормандского формата" должны поддерживать Украину сильнее.
Президент Украины Владимир Зеленский считает решение вопроса войны на востоке и деоккупацию территорий приоритетом, который остается. Об этом он заявил на пресс-конференции по случаю второй годовщины президентства.
"Мы будем идти дальше в "нормандском формате"... Я чувствую поддержку Макрона и Меркель, считаю, что они должны поддерживать сильнее, считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции в отношении РоSSии, что связано с экономической ситуацией и давлением внутри стран бизнеса..." - заявил президент.
Зеленский отметил, что все равно страны поддерживают Украину, и сейчас согласованы кластеры с Германией и Францией, но нет согласования с РФ. Он напомнил, что предложил встречу с президентом РФ на Донбассе, но Владимир Путин хочет встречу в Москве.
"Начат разговор между Офисом президента и Россией", - сказал он.
Зеленский добавил, что считает паспортизацию на Донбассе большой проблемой, потому что в Крыму все так и начиналось с раздачи роSSийских паспортов.