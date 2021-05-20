Сюмар: вакцину Pfizer получают только члены правительства и чиновники министерств

По словам политика, массовая вакцинация Pfizer сегодня происходит в министерствах и ведомствах, в аппарате СНБО, в МИД.

Вакцинация в Украине проводится ненадлежащим образом - самую эффективную вакцину Pfizer получают только члены правительства и чиновники министерств. Об этом сказала народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Виктория Сюмар.

«В этот день подъема и патриотизма, когда все такие красивые в вышиванках, мне меньше всего хотелось бы говорить о неприятных вещах. Но я вынуждена сегодня с этой трибуны озвучить некоторые новые и шокирующие факты о том, как происходит вакцинация в Украине», - отметила депутат.

Она напомнила, что на одном из последних согласительных советов экс-президент Украины, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко привел данные официально портала Совета национальной безопасности и обороны о том, кого вакцинируют вакциной с высоким уровнем защиты - вакциной Pfizer.

«Вы знаете - там был один человек из категории 80 лет+ и десять тысяч людей из категории «другие». Мы тогда спросили: а кто такие «другие», которых в Украине сегодня вакцинируют Pfizer?», - отметила она.

Депутат сообщила: «Мы сегодня получили многочисленные свидетельства, что Pfizer в Украине вакцинируют представителей власти. Что массовая вакцинация Pfizer сегодня происходит в министерствах и ведомствах, в аппарате СНБО, в МИД ».

«То есть вакцину с самым высоким уровнем защиты дают сейчас не врачам, которые ежедневно рискуют собственной жизнью, не учителям, не группам риска. Ее дают представителям власти. Все происходит очень просто, никто не создает никакую логистику для массовой вакцинации. Просто на территорию министерств и ведомств приезжает машина, автомобиль, где происходит вакцинация», - сказала она.