"Рейтинг": за Зеленского готовы проголосовать 30% украинцев

Действующий президент сохраняет самый высокий уровень доверия.

"Рейтинг": за Зеленского готовы проголосовать 30% украинцев
Фото: president.gov.ua

Действующий президент Владимир Зеленский сохраняет самый высокий рейтинг среди украинских политиков.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", который проводили 16-18 мая, если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, за него проголосовали бы 30,2% респондентов (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

12,8% респондентов заявили, что поддержали бы пятого президента Петра Порошенко, 11,9% - пророSSийского политика Юрия Бойко, 11,1% - бывшую премьер-министра Юлию Тимошенко, 7,6% - бывшего главу СБУ Игоря Смешко, 5,1% - лидера партии "Наши", бывшего члена партии регионов Евгения Мураева.

Поддержка других кандидатов ниже 5%.

Если бы во второй тур вышли Зеленский и Порошенко, то 68% избирателей поддержали бы действующего президента, а 32% - проголосовали бы за Порошенко.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Тимошенко - 62% в пользу действующего президента, 38% - за лидера партии "Батькивщина".

В случае выхода во второй тур Юрия Бойко с главой государства, за Владимира Зеленского отдали бы голоса 69% опрошенных, за лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 31%.

Напомним, по данным опроса "Рейтинга" год назад, за Зеленского готовы были проголосовать 39% украинцев, за Бойко и Порошенко - по 13%.

В опросе приняли участие 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews) - телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования - не больше 2,0%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
Экс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфиреЭкс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфире
Судью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взяткиСудью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взятки
Зеленский может встретиться с Байденом в июне, - ОПЗеленский может встретиться с Байденом в июне, - ОП
Блок рекламы


Похожие новости
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского об очищении Высшего совета правосудияВерховная Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского об очищении Высшего совета правосудия
Более 265 тыс. украинцев имеют вида на жительство в ПольшеБолее 265 тыс. украинцев имеют вида на жительство в Польше
Зеленский поручил организовать вывоз украинцев из сектора ГазаЗеленский поручил организовать вывоз украинцев из сектора Газа
Дипломаты отрабатывают варианты эвакуации украинцев из сектора ГазаДипломаты отрабатывают варианты эвакуации украинцев из сектора Газа
Зубко после заявления Зеленского опубликовал фото платежек за жилье в Конча-ЗаспеЗубко после заявления Зеленского опубликовал фото платежек за жилье в Конча-Заспе
Греция открылась для иностранных туристов, но украинцев это не касаетсяГреция открылась для иностранных туристов, но украинцев это не касается
Украина впервые отмечает День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировойУкраина впервые отмечает День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой
Украина готова ко всем форматам встречи Зеленского и Байдена, - МаркароваУкраина готова ко всем форматам встречи Зеленского и Байдена, - Маркарова
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части телаВ Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части тела
Венецианская комиссия поддержала законопроект Зеленского об ответственности чиновников за ложь в декларацияхВенецианская комиссия поддержала законопроект Зеленского об ответственности чиновников за ложь в декларациях
Последние новости
Подгружаем последние новости