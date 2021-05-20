"Рейтинг": за Зеленского готовы проголосовать 30% украинцев

Действующий президент Владимир Зеленский сохраняет самый высокий рейтинг среди украинских политиков.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", который проводили 16-18 мая, если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, за него проголосовали бы 30,2% респондентов (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

12,8% респондентов заявили, что поддержали бы пятого президента Петра Порошенко, 11,9% - пророSSийского политика Юрия Бойко, 11,1% - бывшую премьер-министра Юлию Тимошенко, 7,6% - бывшего главу СБУ Игоря Смешко, 5,1% - лидера партии "Наши", бывшего члена партии регионов Евгения Мураева.

Поддержка других кандидатов ниже 5%.

Если бы во второй тур вышли Зеленский и Порошенко, то 68% избирателей поддержали бы действующего президента, а 32% - проголосовали бы за Порошенко.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Тимошенко - 62% в пользу действующего президента, 38% - за лидера партии "Батькивщина".

В случае выхода во второй тур Юрия Бойко с главой государства, за Владимира Зеленского отдали бы голоса 69% опрошенных, за лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 31%.

Напомним, по данным опроса "Рейтинга" год назад, за Зеленского готовы были проголосовать 39% украинцев, за Бойко и Порошенко - по 13%.

В опросе приняли участие 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews) - телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования - не больше 2,0%.