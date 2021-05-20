Кира Рудик назвала требования "Голоса" к новому главе Минздрава

Рудик подчеркнула, что власть "не имеет права на четвертую ошибку" в кадровом назначении.

Партия "Голос" год отмечала некомпетентность Максима Степанова в должности министра здравоохранения, поэтому сейчас новый глава министерства должен соответствовать конкретным требованиям. Об этом с трибуны Верховной Рады сегодня заявила лидер партии «Голос» Кира Рудик.

Рудик подчеркнула, что власть "не имеет права на четвертую ошибку" в кадровом назначении. "Голос" будет жестко контролировать нового министра, добавила нардеп.

"Шаг номер три - нам нужно правительство, которое будет понимать, что надо делать. У правительства до сих пор нет стратегии. Поэтому изменение фамилий без плана действий не очень повлияет на эффективность. Стране нужен экономический план выхода из кризиса", - заявила Рудик.

Она подчеркнула необходимость массовой вакцинации, которая обеспечит коллективный иммунитет, а также конкретного плана правительства для возвращения страны к нормальной жизни и развитию.

По ее словам, "Голос" не поддержит новых министров вслепую. Партия должна понимать, готовы ли кандидаты к вызовам, которые их ждут в должности.

"От каждого кандидата на должность министра требуем двух вещей: профессионального анализа текущей ситуации, а также плана деятельности на посту как минимум на полгода", - подчеркнула Кира Рудик.

Кроме того, "Голос" имеет более конкретные требования к новому министру здравоохранения, в частности: наконец закупить достаточное количество вакцины, организовать массовую вакцинацию, обеспечить врачей и больницы всем необходимым для работы.

Ранее "Голос" добился отставки Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Представители политсилы неоднократно подчеркивали, что за время пандемии коронавируса Степанов не смог вовремя обеспечить средствами защиты украинских медиков, провалил массовое тестирование населения и вакцинацию, не обеспечил кислородом в достаточном количестве опорные больницы.