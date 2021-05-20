Главу "Укравтодора" Кубракова назначили министром инфраструктуры

Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за назначение главы "Укравтодора" Александра Кубракова министром инфраструктуры. Соответствующее решение поддержали 284 народных депутата.

Профильный комитет рекомендовал кандидатуру Кубракова. Кандидат во время выступления сказал, что вызовами и задачами считает "Большую стройку" и дороги.

"Моя задача - навести порядок и в других отраслях, так же как в дорожной. Я не буду искать виноватых предшественников, потому что многие проблемы в области накапливалось не одно десятилетие", - заявил он.

Приоритетами назвал стабилизацию финансов "Укрзализныци", для чего повысят тарифы на грузовые, но не пассажирские перевозки.

"Когда "Укрзализныця" остановится - потеряют все, поэтому мы точно будем это делать", - отметил он о повышении.

Также он собирается урегулировать финансирование и штат "Укртрансбезопасности", восстановить инфраструктуру портов, провести концессию портов.

Кубраков родом с Днепропетровщины. Образование получил в Киевском экономическом университете.

В 2006-2007 годах был начальником отдела по мониторингу рынка в "Киевстаре". После этого до 2009 возглавлял управление стратегического маркетинга в банке "Финансы и кредит", а потом снова вернулся в "Киевстар" на позицию начальника отдела маркетинга фиксированного бизнеса.

В 2011-2015 Александр Кубраков был советником мэра Киева Виталия Кличко и занимался реализацией единого документооборота в Киевсовете. С 2015 года руководил проектным офисом министерства юстиции Украины, затем до 2019 года был руководителем сектора телекоммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования. В 2019-м был избран в парламент по спискам "Слуги народа", а в ноябре того же года его назначили руководителем "Укравтодора".