Посол Украины в ФРГ обвинил немецких левых в фальсификации истории

Дипломат назвал предложение Левой партии "ударом в лицо миллионов украинских жертв" войны.

Посол Украины в ФРГ обвинил немецких левых в фальсификации истории
Фото: предоставлено Андреем Мельником

Украина возмущена призывом фракции Левой партии в немецком Бундестаге заключить новый договор о дружбе с Россией накануне 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР.

Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает DW.

Немецкие левые в своей инициативе не упомянули другие советские республики, в частности Украину и Беларусь, которые потеряли во Второй мировой войне миллионы жителей. Дипломат назвал это "унизительным преобразованием истории в инструмент" и "ударом в лицо миллионов украинских жертв" войны.

Недопустимо терпеть подобную "фальсификацию истории", отметил Мельник. Украинцы призывают правящую в ФРГ коалицию и оппозицию "не позволять политического злоупотребления темными сторонами истории национал-социализма", добавил посол. В противном случае примирение Украины и Германии окажется под вопросом, предупредил дипломат.

Ранее в Бундестаге прошли дебаты, посвященные роSSийско-немецким отношениям. Во время них представительница фракции Левой партии в бундестаге Севим Дагделен призвала заключить новый договор о дружбе с РФ. Кроме того, Левая партия выступила за снятие экономических санкций в отношении РоSSии. Впрочем, резолюция левых не встретила поддержки среди депутатов.

Согласно оценкам историков, во время Второй Мировой войны на территории всего бывшего Советского Союза погибли примерно 27 миллионов человек, напоминает агентство dpa. При этом Украина имела наибольшие потери населения после Беларуси в соотношении к общей численности населения. По данным Украины, между 1939 и 1945 годами были убиты от восьми до десяти миллионов жителей на территориях, составляющих нынешнюю Украину.

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