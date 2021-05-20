Послы стран G7 оделись в вышиванки

"Группа послов стран Большой семерки по поддержке реформ желает Украине хорошего Дня вышиванки".

Послы стран "Большой семерки" поздравили Украину с Днем вышиванки, который традиционно отмечают в третий четверг мая.

По этому случаю они сделали общую фотографию в вышиванках.

"Группа послов стран Большой семерки по поддержке реформ желает Украине хорошего Дня вышиванки!", - говорится в сообщении послов в твиттере.

Фото: twitter.com/G7AmbReformUA

День вышиванки не имеет официального статуса. Его предложила студенческая молодежь Черновицкого национального университета в 2006 году.

Праздник не привязан к государственным или религиозным памятным датам. Его цель - сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
Экс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфиреЭкс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфире
Судью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взяткиСудью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взятки
Зеленский может встретиться с Байденом в июне, - ОПЗеленский может встретиться с Байденом в июне, - ОП
Блок рекламы


Похожие новости
Центр оценивания качества образования предупредил о распространении мошенниками "ответов" на ВНО-2021Центр оценивания качества образования предупредил о распространении мошенниками "ответов" на ВНО-2021
Президента Академии аграрных наук повторно отстранили от должности по подозрению во взяточничествеПрезидента Академии аграрных наук повторно отстранили от должности по подозрению во взяточничестве
В ГФС попросили нардепов из налогового комитета не распространять фейки о сотрудникахВ ГФС попросили нардепов из налогового комитета не распространять фейки о сотрудниках
ЮНИСЕФ призвал Евросоюз и страны G7 поделиться вакцинами от коронавирусаЮНИСЕФ призвал Евросоюз и страны G7 поделиться вакцинами от коронавируса
Министры иностранных дел Молдовы и Грузии посетят Украину 17 маяМинистры иностранных дел Молдовы и Грузии посетят Украину 17 мая
Украина вводит санкции против 557 "воров в законе" и 111 уголовных авторитетов-иностранцевУкраина вводит санкции против 557 "воров в законе" и 111 уголовных авторитетов-иностранцев
Телеканал ZIK получил от Нацсовета предупреждение и штраф за распространение призывов к разжиганию войныТелеканал ZIK получил от Нацсовета предупреждение и штраф за распространение призывов к разжиганию войны
РоSSия признала иностранным агентом медиапроект журналистов, ушедших из "Ведомостей" из-за цензурыРоSSия признала иностранным агентом медиапроект журналистов, ушедших из "Ведомостей" из-за цензуры
Греция открылась для иностранных туристов, но украинцев это не касаетсяГреция открылась для иностранных туристов, но украинцев это не касается
Украина предлагает срочно собраться политсоветникам и главам МИД стран "Нормандского формата"Украина предлагает срочно собраться политсоветникам и главам МИД стран "Нормандского формата"
Последние новости
Подгружаем последние новости