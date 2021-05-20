Послы стран G7 оделись в вышиванки

Послы стран "Большой семерки" поздравили Украину с Днем вышиванки, который традиционно отмечают в третий четверг мая.

По этому случаю они сделали общую фотографию в вышиванках.

"Группа послов стран Большой семерки по поддержке реформ желает Украине хорошего Дня вышиванки!", - говорится в сообщении послов в твиттере .

Фото: twitter.com/G7AmbReformUA

День вышиванки не имеет официального статуса. Его предложила студенческая молодежь Черновицкого национального университета в 2006 году.

Праздник не привязан к государственным или религиозным памятным датам. Его цель - сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды.