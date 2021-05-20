"До конца 2021 года все желающие вакцинироваться от ковида смогут это сделать", - Ляшко

"Вакцинация, ответственность и уверенность - ключевые характеристики Минздрава на ближайший период".

К концу 2021 года все, кто хочет получить прививку от коронавирусной болезни, смогут это сделать.

Об этом заявил кандидат на должность министра здравоохранения Виктор Ляшко во время представления в Раде.

"Уже к осени у нас будет совсем другая готовность системы здравоохранения. Будут полностью пересмотрены подходы реагирования на радиационные и химические угрозы, но мы никогда не будем готовы к эпидемиям, если будем стоять в очереди за вакцинами. Поэтому нам нужно собственное производство - это станет первым шагом фармацевтической независимости Украины. Минздрав определит перечень критически важных лекарств, предложит устойчивый государственный заказ, чтобы инвесторы развернули производство в Украине", - заявил он.

Кандидат на главу Минздрава отметил, что поставил амбициозную цель для себя на первые 100 дней - украинцы должны суметь вакцинироваться, работать и путешествовать.

Ляшко добавил, что собирается расширить программу доступных лекарств уже в этом году. Он также считает, что нужно ввести дополнительную доплату больницам за результаты лечения. Также Ляшко говорит, что до конца года должны утвердить новые стандарты, в частности, по скринингу заболеваний.

"Вакцинация, ответственность и уверенность - ключевые характеристики Минздрава на ближайший период", - резюмировал он.