В Конгрессе США представлен законопроект, который предусматривает партнерство с Украиной

Соавторами документа являются 22 конгрессмена.

В Конгрессе США представлен законопроект, который предусматривает партнерство с Украиной
Фото: kestan.com

В Палате представителей Конгресса США был представлен двухпартийный законопроект "О безопасности трансатлантических коммуникаций", который среди прочего предусматривает партнерство с Украиной.

Об этом сообщает посольство Украины в Соединенных Штатах.

"Законопроект «О безопасности трансатлантических коммуникаций» (Transatlantic Telecommunications Security Act) предусматривает создание коалиции демократических союзников и партнеров США среди стран Центральной и Восточной Европы для противодействия глобальным вызовам, в частности, со стороны РоSSии и Китая в сфере телекоммуникаций. Законопроект также предусматривает помощь таким странам, как Украина, Молдова, Грузия и странам Западных Балкан в восстановлении и усилении телекоммуникационной инфраструктуры и сетей трансграничных коммуникаций", - говорится в сообщении.

Законопроект был представлен на рассмотрение сопредседателем Конгрессового украинского кокуса конгрессвумен Марси Каптур и членом Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США конгрессменом Адамом Кинзингером, соавторами являются 22 конгрессмена.

Как сообщалось, накануне Комитет по иностранным делам Палаты представителей США одобрил законопроект, запрещающий США признавать Крым роSSийским.

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