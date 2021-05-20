В Конгрессе США представлен законопроект, который предусматривает партнерство с Украиной

В Палате представителей Конгресса США был представлен двухпартийный законопроект "О безопасности трансатлантических коммуникаций", который среди прочего предусматривает партнерство с Украиной.

Об этом сообщает посольство Украины в Соединенных Штатах.

"Законопроект «О безопасности трансатлантических коммуникаций» (Transatlantic Telecommunications Security Act) предусматривает создание коалиции демократических союзников и партнеров США среди стран Центральной и Восточной Европы для противодействия глобальным вызовам, в частности, со стороны РоSSии и Китая в сфере телекоммуникаций. Законопроект также предусматривает помощь таким странам, как Украина, Молдова, Грузия и странам Западных Балкан в восстановлении и усилении телекоммуникационной инфраструктуры и сетей трансграничных коммуникаций", - говорится в сообщении.

Законопроект был представлен на рассмотрение сопредседателем Конгрессового украинского кокуса конгрессвумен Марси Каптур и членом Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США конгрессменом Адамом Кинзингером, соавторами являются 22 конгрессмена.