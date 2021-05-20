Блинкен выразил ЛаВРУНу "глубокую обеспокоенность" развертыванием роSSийских войск в Украине и около нее

Высокопоставленные чиновники США и РФ встретились в Исландии.

Блинкен выразил Лаврову "глубокую обеспокоенность" развертыванием роSSийских войск в Украине и около нее
Фото: twitter.com/PravdaRu

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров провели свою первую встречу в кулуарах заседания Арктического совета в Рейкьявике (Исландия).

Во время встречи американский чиновник выразил "глубокую обеспокоенность" из-за накопления войск РФ на границах и оккупированных территориях Украины, говорится в официальном сообщении, обнародованном Госдепартаментом США.

"Госсекретарь Блинкен выразил нашу глубокую обеспокоенность по поводу текущего развертывания роSSийских войск в Украине и около нее, действий РФ против «Голоса Америки», Радио Свободная Европа/Радио Свобода, а также по поводу здоровья Алексея Навального и репрессий против оппозиционных организаций", - сказано в сообщении.

Кроме того, Блинкен заявил о решимости президента Джо Байдена защищать граждан США и интересы страны в ответ на действия РФ, которые наносят вред американцам или их союзникам.

"Секретарь четко заявил, что РоSSия должна освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они могли вернуться домой к своим семьям", - отметили в Госдепе.

Лавров по итогам встречи заявил, что она была "конструктивной", но также подчеркнул "серьезные разногласия" в том, как две страны видят мир, передает "Интерфакс".

РоSSийский министр выразил надежду, что переговоры президентов США и РоSSии откроют путь для улучшения отношений между двумя странами.

Напомним, роSSийско-американские отношения ухудшились из-за утверждения Вашингтона о вмешательстве Москвы в выборы и участии в кибератаках, обострении ситуации на востоке Украины и приговора оппозиционеру Алексею Навальному. Обе стороны ввели волну санкций и контрсанкций.

14 мая правительство РоSSии утвердило список недружественных государств, в который вошли Соединенные Штаты.

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