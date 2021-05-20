Кличко о взаимоотношениях с центральной властью: "Многие вещи их раздражают"

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что напряженные отношения с центральной властью, в том числе и с президентом, у него сложились, потому что он не является представителем этой власти. Об этом он заявил в интервью УП.

"Во-вторых, многое их раздражает. Например, когда город сказал, что готов помочь правительству в закупке вакцин. Я использовал свои связи. Более того, затем были разосланы письма, что единственным контрагентом по закупке вакцины может выступать исключительно правительство. Мы помогаем, но, как в случае локдауна, и как в случае вакцины, это воспринимается как превышение полномочий Кличко", - сообщил мэр.

По словам Кличко, последний раз с Владимиром Зеленским он контактировал около полугода назад. Разговор касался открытия самого большого флагштока Украины, которое произошло накануне Дня флага. Владимир Зеленский в мероприятии не участвовал.

"У нас была дискуссия, почему вечером мы должны открыть флагшток. Это не мы придумали, главные флагштоки разных странах открывались вечером, когда подсветка, когда смотрится акцент на флаге. На следующий день был День государственного флага, где сначала приспускают флаги, а потом у каждой администрации эти флаги поднимаются. И на первую, и на вторую церемонию был прописан сценарий, где я предложил, и эти письма есть, и передал президенту, в Офис президента эти предложения. Я не знаю, это эмоционально воспринимается или не эмоционально. Я убежден, что в открытии главного флагштока должен был участвовать президент", - отметил он.