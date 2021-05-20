РоSSийские оккупанты стреляли из гранатометов около Талаковки и Авдеевки
Боевых потерь в рядах ОС вследствие вражеского огня нет.
За прошедшие сутки, 19 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований.
Около Талаковки противник открывал огонь из подствольных гранатометов, информирует пресс-центр ООС.
Сообщается, что по состоянию на 7:00 20 мая зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
"Боевых потерь вследствие вражеского огня нет", - сообщают в штабе.
О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Напомним, вчера зону ООС посетила спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце. Вместе с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым она побывала в прифронтовом поселке Опытное.