РоSSийские оккупанты стреляли из гранатометов около Талаковки и Авдеевки

Боевых потерь в рядах ОС вследствие вражеского огня нет.

РоSSийские оккупанты стреляли из гранатометов около Талаковки и Авдеевки
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

За прошедшие сутки, 19 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований.

Около Талаковки противник открывал огонь из подствольных гранатометов, информирует пресс-центр ООС.

Сообщается, что по состоянию на 7:00 20 мая зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"Боевых потерь вследствие вражеского огня нет", - сообщают в штабе.

О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Напомним, вчера зону ООС посетила спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце. Вместе с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым она побывала в прифронтовом поселке Опытное.

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