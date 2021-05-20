В РоSSии бывший полевой командир "ДНР" Безлер выиграл суд у Bellingcat

Суд в роSSийском Санкт-Петербурге обязал расследователей Bellingcat выплатить 340 тысяч рублей (4,6 тысячи долларов) "морального ущерба" бывшему главарю боевиков "ДНР" Игорю Безлеру.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Безлер требовал от Bellingcat опровержения публикаций, которые опираются на перехваченные СБУ переговоры по делу о сбитии самолета Malaysia Airlines над Донбассом. В статьях говорится о том, что именно люди Безлера могли сообщить о боинге роSSийским военным, приняв его за украинский военный самолет.

Безлер настаивал на выплате компенсации в полмиллиона рублей, но суд сумму снизил.

Напомним, что Безлер (по прозвищу "Бес") руководил горловскими боевиками с весны по осень 2014 года. 1 ноября 2014 года один из главарей боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил, что Безлер "подал в отставку и ушел в запас, находится на Крымском полуострове". За день до этого Генеральная прокуратура Украины объявила Безлеру и Гиркину подозрения в умышленных убийствах и пытках.

Пассажирский самолет "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы. Согласно выводам JIT, авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское.