В администрации Байдена напомнили, что выступают против "Северного потока-2"

"Администрация Байдена четко заявляла, что трубопровод" Северный поток-2 "- это плохая сделка".

В администрации Байдена напомнили, что выступают против "Северного потока-2"
Трубопровід ‘Північний потік 2’ в Лубміні , Німеччина
Фото: ИноСМИ

Трубопровод "Северный поток-2" является плохой сделкой. Как передает “Голос Америки”, об этом в среду заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Администрация Байдена четко заявляла, что трубопровод "Северный поток-2" - это плохая сделка. Это роSSийский геополитический проект, который угрожает европейской энергетической безопасности, безопасности Украины и партнеров и союзников на восточном фланге НАТО", - сказала Карин Жан-Пьер.

Во вторник государственный секретарь США Энтони Блинкен также выступил против "Северного потока-2" в разговоре с министром иностранных дел Германии Маасом.

Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США сотрудничеству с союзниками и партнерами для противодействия попыткам РоSSии подорвать коллективную безопасность, говорится в сообщении Госдепа.

В связи с этим Блинкен в очередной раз заявил, что США выступают против строительства газопровода, который прокладывается по дну Балтийского моря для увеличения транспортировки роSSийского газа в Европу через Германию.

Накануне американские СМИ сообщили, что администрация президента США Байдена пока отложит введение санкций против оператора газопровода "Северный поток 2" - компании Nord Stream 2 AG - чтобы не подрывать отношения с Германией.

Позже министр иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил эту информацию.

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