Ляшко рассказал, чем будет заниматься в должности главы МОЗ Украины

Главный санврач Украины Виктор Ляшко, кандидатура которого предложена на пост министра здравоохранения, очертил свое видение приоритетных задач министерства.

Об этом он рассказал во время заседания Комитета Рады по вопросам здоровья нации.

Как сообщил глава соответствующего парламентского комитета Михаил Радуцкий в своем Telegram, Ляшко назвал следующие приоритетные задачи министерства: в ближайшие три месяца нарастить темпы вакцинации; определить модель страховой медицины; подготовить медицинскую систему к возможной очередной волне "ковида".

Среди задач также: создание новой профессиональной службы защиты от биологических угроз, возрождение в Украине производства вакцин, увеличение количества профилактических осмотров для выявления сердечно-сосудистых, онкологических и инфекционных болезней, а также одобрение протоколов оказания медицинских услуг.

"Более подробно план действий на первые 100 дней работы он пообещал представить позже", - написал Радуцкий.

Напомним, назначить троих новых министров, в том числе и главы МОЗ, Верховная Рада планирует в четверг, 20 мая.