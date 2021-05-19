Украина 2000 дней не импортирует газ из РоSSии, - "Нафтогаз"

Украина полностью отказалась от импорта газа из РоSSии в ноябре 2015 года.

Украина не импортирует природный газ из РоSSии уже в течение 2000 дней. Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.

"Сегодня у нас маленький юбилей: 2000 дней Украина не импортирует газ из РоSSии и не мерзнет. Полет нормальный", - говорится в сообщении.

По сообщению НАК, в апреле этого года средняя цена импортного газа из Европы составляла чуть больше $250 за тысячу кубометров. Семь лет назад, в апреле2014-го, “Газпром” выставил украинской стороне цену за роSSийский газ - $485.

"Чтобы изменить ситуацию и снять с украинской экономики газовую петлю, мы запустили реверс газа из Европы и дали доступ ко всем участникам рынка. Это позволило снизить цену импортного газа для Украины почти вдвое, а в ноябре 2015-го - полностью отказаться от импорта газа из РоSSии", - отметили в компании.

В компании отметили, что Украина должна стать полноценной частью европейского газового пространства. Для этого необходимо имплементировать европейское законодательство для защиты своих интересов, в частности, перенести точки приема-передачи транзита газа с западной границы Украины на восточную.

Напомним, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у "Газпрома", поскольку "Нафтогаз" признал его цену завышенной. Имея на 1 апреля в ПХГ 8,5 млрд кубометров (при минимально допустимых 5 млрд кубометров), "Нафтогаз" во втором квартале вообще отказался от импорта.

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