В Конгрессе согласовали законопроект, запрещающий США признавать Крым роSSийским

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США одобрил законопроект, запрещающий правительству признавать заявления РФ о суверенитете над Крымом. Теперь документ рассмотрит нижняя палата Конгресса.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Акт о непризнании аннексии Крыма (сокращенное название документа - ред.) - это жизненно важное законодательство, запрещающее правительству Соединенных Штатов осуществлять любые действия или расширять любую помощь, которая означала бы признание претензий РоSSии на суверенитет над Крымом", - заявил в этой связи глава комитета Грегори Микс.

Он подчеркнул, что действия Кремля, который в 2014 году решил вооруженную агрессию против Украины, не могут быть признаны Соединенными Штатами.

Автор законопроекта конгрессмен Джеральд Конолли отметил, что норма о непризнании аннексии Крыма была прописана ранее в ежегодных оборонных бюджетах США , однако сейчас она устанавливается отдельным законом.

Напомним, Комитет министров Совета Европы 11 мая 2021 года одобрил инициированное Украиной решение "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".