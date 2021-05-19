В Конгрессе согласовали законопроект, запрещающий США признавать Крым роSSийским

Теперь документ рассмотрит нижняя палата Конгресса.

В Конгрессе согласовали законопроект, запрещающий США признавать Крым роSSийским
Фото: kestan.com

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США одобрил законопроект, запрещающий правительству признавать заявления РФ о суверенитете над Крымом. Теперь документ рассмотрит нижняя палата Конгресса.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Акт о непризнании аннексии Крыма (сокращенное название документа - ред.) - это жизненно важное законодательство, запрещающее правительству Соединенных Штатов осуществлять любые действия или расширять любую помощь, которая означала бы признание претензий РоSSии на суверенитет над Крымом", - заявил в этой связи глава комитета Грегори Микс.

Он подчеркнул, что действия Кремля, который в 2014 году решил вооруженную агрессию против Украины, не могут быть признаны Соединенными Штатами.

Автор законопроекта конгрессмен Джеральд Конолли отметил, что норма о непризнании аннексии Крыма была прописана ранее в ежегодных оборонных бюджетах США, однако сейчас она устанавливается отдельным законом.

Напомним, Комитет министров Совета Европы 11 мая 2021 года одобрил инициированное Украиной решение "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".

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